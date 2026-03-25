Il presidente della Commissione Ambiente ha commentato la decisione della Regione di respingere l'Autorizzazione Integrata Ambientale richiesta dalle Fonderie Pisano. La decisione rappresenta un momento importante per la zona di Salerno e la Valle dell'Irno, segnando un punto di svolta nelle questioni legate alle attività industriali e alla tutela ambientale.

“Il decreto di rigetto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) alle Fonderie Pisano segna un passaggio decisivo per Salerno e per tutta la Valle dell'Irno. Si interviene finalmente con decisione su una vicenda che per troppo tempo ha pesato sulla salute dei cittadini e sull'equilibrio ambientale del territorio. Ringrazio il presidente Roberto Fico e l'assessora all'Ambiente Claudia Pecoraro per aver assunto una posizione responsabile, chiara e netta”. Lo dichiara Salvatore Flocco, presidente della Commissione Ambiente del Consiglio regionale della Campania. “Da anni, come Movimento 5 Stelle, portiamo avanti con determinazione, dentro e fuori le istituzioni, una battaglia a tutela delle comunità locali, sostenendo le istanze dei cittadini e dei comitati. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Fonderie Pisano, parla il presidente della Commissione Ambiente Flocco: “Scelta giusta della Regione”

Articoli correlati

Presidente Commissione Ambiente, Flocco: “Acqua, bene il ritiro della procedura”Tempo di lettura: < 1 minuto“La decisione della Giunta regionale della Campania di ritirare in autotutela la procedura per la selezione del socio...

Presidente della Commissione Ambiente, Flocco: “Terra dei Fuochi, bene il protocollo tra Commissariato bonifiche e Anas”“La firma del Protocollo di Collaborazione tra il Commissario Unico di Governo per la bonifica delle discariche e Anas Campania rappresenta un...

Altri aggiornamenti su Fonderie Pisano

Temi più discussi: Fonderie Pisano, lo stop all’AIA per Salerno blocca anche il rilancio dell’ex stabilimento ArcelorMittal nell’avellinese; Fonderie Pisano, tavolo tecnico al Mimit; Un sito per fonderie Pisano lontano da Luogosano; Fonderie, le trattative per il nuovo sito si spostano dalla Regione al Ministero.

Campania, Fonderie Pisano. Flocco (M5S): Scelta giusta della Regione dopo anni di battaglieNapoli, 25 Marzo - Il decreto di rigetto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) alle Fonderie Pisano segna un passaggio decisivo per Salerno e per ... sciscianonotizie.it

Fonderie Pisano: la Regione notifica il decreto di rigetto dell'AiaLa Regione Campania ha notificato il decreto di rigetto dell’Autorizzazione Integrata Ambientale alle Fonderie Pisano di Salerno. Il rigetto arriva, sottolinea una nota della Regione, al termine di u ... rainews.it

La Regione Campania ha notificato il decreto di rigetto dell’Autorizzazione Integrata Ambientale alle Fonderie Pisano, al termine di un procedimento rigoroso fondato su valutazioni tecniche e giuridiche puntuali. Un passaggio decisivo che segna un cambio di - facebook.com facebook

#salerno, #fonderie pisano: la Regione notifica il decreto di rigetto dell'AIA x.com