Commissione Ambiente il presidente Flocco | Audizione dell’assessore Zabatta

Questa mattina in Commissione Ambiente si è svolta un’audizione con l’assessora alla Protezione Civile, durante la quale ha presentato le attività in corso e le principali strategie per rafforzare un settore considerato fondamentale per la sicurezza della popolazione. Il presidente della commissione ha introdotto l’incontro, sottolineando l’importanza di aggiornare sulle iniziative in atto. L’assessora ha illustrato i programmi e le priorità che si intendono perseguire.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Questa mattina, in Commissione Ambiente, abbiamo audito l’assessora alla Protezione Civile Fiorella Zabatta, che ha illustrato le attività in corso e le principali linee di intervento per il rafforzamento di un settore strategico per la sicurezza dei cittadini”. Lo dichiara il presidente della Commissione Ambiente Salvatore Flocco, a margine della seduta. “ L’assessora ha accolto con favore la mia proposta di convocare, nelle prossime settimane, una seduta di Commissione presso il centro operativo della Protezione Civile di San Marco Evangelista, per verificare da vicino la capacità operativa della struttura e valorizzarne il lavoro.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Commissione Ambiente, il presidente Flocco: “Audizione dell’assessore Zabatta” Presidente Commissione Ambiente, Flocco: “Acqua, bene il ritiro della procedura”Tempo di lettura: < 1 minuto“La decisione della Giunta regionale della Campania di ritirare in autotutela la procedura per la selezione del socio... Presidente della Commissione Ambiente, Flocco: “Terra dei Fuochi, bene il protocollo tra Commissariato bonifiche e Anas”“La firma del Protocollo di Collaborazione tra il Commissario Unico di Governo per la bonifica delle discariche e Anas Campania rappresenta un...