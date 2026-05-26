Presentato il progetto Giornate della Salute per la Montagna

È stato presentato in una sala della Provincia di Piacenza il progetto “Giornate della Salute per la Montagna piacentina”. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Malato Oncologico Piacentino e dal dottor Luigi Cavanna, con il sostegno di un consigliere regionale del Pd. La presentazione ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni locali.

È stato presentato presso la Sala Garibaldi della Provincia di Piacenza il progetto “Giornate della Salute per la Montagna piacentina”, iniziativa promossa da Amop-Associazione Malato Oncologico Piacentino e dal dottor Luigi Cavanna, insieme al sostegno del consigliere regionale del Pd Lodovico. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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