Al Liceo Basile D’Aleo di Monreale è stata presentata una iniziativa dedicata alla salute, con particolare attenzione ai disturbi alimentari e alla sedentarietà. La mattinata ha visto coinvolti gli studenti in attività informative e di sensibilizzazione su questi temi. L’evento ha previsto incontri e interventi di esperti, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la prevenzione tra i giovani.

MONREALE – Una mattinata dedicata alla consapevolezza e alla prevenzione quella vissuta oggi dagli studenti dell’Istituto Basile-D’Aleo. L’aula magna ha ospitato un importante incontro focalizzato su due tematiche cruciali per le nuove generazioni: il complesso universo dei disturbi del comportamento alimentare (DCA) e i rischi legati ai disordini posturali e alla sedentarietà. L’iniziativa, fortemente voluta dalla Dirigente Scolastica, Loredana Lauricella, si inserisce all’interno del più ampio “Progetto Salute” dell’istituto, confermando l’impegno della scuola non solo come luogo di istruzione, ma come presidio fondamentale per il benessere psicofisico dei giovani.🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Al Liceo Basile D’Aleo presentato il progetto salute su disturbi alimentari e sedentarietà

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