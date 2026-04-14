La salute del respiro presentato il Libro bianco della pneumologia

Il 14 aprile, presso la sede romana del Ministero della Salute, è stato presentato il “Libro bianco della pneumologia”, un documento che analizza lo stato della salute respiratoria in Italia. L’evento ha riunito professionisti del settore e rappresentanti istituzionali per discutere i principali dati e le sfide legate alle patologie respiratorie nel nostro Paese. La pubblicazione si inserisce in un percorso di approfondimento sulle problematiche di salute pubblica legate alla respirazione.