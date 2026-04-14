La salute del respiro presentato il Libro bianco della pneumologia
Il 14 aprile, presso la sede romana del Ministero della Salute, è stato presentato il “Libro bianco della pneumologia”, un documento che analizza lo stato della salute respiratoria in Italia. L’evento ha riunito professionisti del settore e rappresentanti istituzionali per discutere i principali dati e le sfide legate alle patologie respiratorie nel nostro Paese. La pubblicazione si inserisce in un percorso di approfondimento sulle problematiche di salute pubblica legate alla respirazione.
Oggi, 14 aprile, la sede romana del Ministero della Salute ha ospitato la presentazione del “Libro bianco della pneumologia”, un’analisi dettagliata della salute respiratoria nel nostro Paese. L'importante documento è stato redatto dal dottor Claudio Micheletto, direttore della pneumologia.🔗 Leggi su Veronasera.it
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