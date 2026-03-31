Da venerdì 3 a lunedì 6 aprile, Pisa e le aree circostanti accoglieranno la 22ª edizione del torneo internazionale di calcio giovanile ‘Pisa World Cup’. Quest’anno parteciperanno 116 squadre provenienti da diversi paesi, che si sfideranno in più giorni di competizioni sportive. La manifestazione coinvolge giovani atleti e rappresenta un appuntamento tradizionale nel calendario sportivo della regione.

Pisa e le città limitrofe ospiteranno la 22esima edizione del torneo di calcio giovanile ‘Pisa World Cup’, in programma da venerdì 3 a lunedì 6 aprile. La manifestazione, organizzata da Eventour con il patrocinio di Comune di Pisa e FIGC, coinvolgerà 116 squadre provenienti da tutta Italia e da Paesi europei come Francia, Germania e Svizzera, per un totale di circa 2.000 atleti. “Anche quest’anno - spiega l’assessore allo sport del Comune di Pisa, Frida Scarpa - sosteniamo convintamente questa importante manifestazione, la più grande iniziativa italiana dedicata al calcio giovanile. Saranno presenti quasi duemila atleti che diventeranno... 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Torna la 'Pisa World Cup': 116 squadre per la 22° edizione del torneo internazionale di calcio giovanile

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Disponibile la brochure con il Programma Ufficiale del torneo al link sotto https://eventour.to/gestionesport/doctorneo2/Pisa%20World%20Cup%202026_compressed.pdf Cerimonia di apertura prevista alle 17.30 del 3 Aprile 2026 presso il campo di atleti - facebook.com facebook