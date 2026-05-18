Calcio tavolo la prima edizione del trofeo Città di Terni | ecco com’è andata
Nella giornata di ieri, presso la scuola De Filis, si è svolta la prima edizione del trofeo “Città di Terni” di calcio da tavolo, denominato anche “Memorial Giovanni Giovannini”. La competizione si è tenuta sotto l’egida della Federazione sportiva italiana calcio da tavolo, coinvolgendo diversi partecipanti. L’evento ha visto la partecipazione di giocatori di diverse età, che si sono sfidati in un torneo organizzato in modo regolare e strutturato. La manifestazione ha avuto come obiettivo la promozione di questa disciplina sportiva nella città.
Si è svolta nella giornata di ieri, 18 maggio, presso la scuola De Filis la prima prima edizione del trofeo Città di Terni “Memorial Giovanni Giovannini” di calcio da tavolo sotto l’egida della Federazione sportiva italiana calcio da tavolo. Buona la partecipazione con circa 30 giocatori. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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