Calcio tavolo la prima edizione del trofeo Città di Terni | ecco com’è andata

Da ternitoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di ieri, presso la scuola De Filis, si è svolta la prima edizione del trofeo “Città di Terni” di calcio da tavolo, denominato anche “Memorial Giovanni Giovannini”. La competizione si è tenuta sotto l’egida della Federazione sportiva italiana calcio da tavolo, coinvolgendo diversi partecipanti. L’evento ha visto la partecipazione di giocatori di diverse età, che si sono sfidati in un torneo organizzato in modo regolare e strutturato. La manifestazione ha avuto come obiettivo la promozione di questa disciplina sportiva nella città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si è svolta nella giornata di ieri, 18 maggio, presso la scuola De Filis la prima prima edizione del trofeo Città di Terni “Memorial Giovanni Giovannini” di calcio da tavolo sotto l’egida della Federazione sportiva italiana calcio da tavolo. Buona la partecipazione con circa 30 giocatori. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Prima edizione Trofeo Città di Bari

Taranto: successo per la prima edizione del trofeo Taras di vela I risultatiDi seguito il comunicato: Si è conclusa tra gli applausi e la soddisfazione degli equipaggi la prima edizione del Trofeo Taras 2026, la nuova...

città di terni calcio tavolo la primaTernana Calcio, dalla Giunta regionale 'vicinanza alla città'La notizia del fallimento della Ternana Calcio e della perdita del professionismo rappresenta un colpo duro non solo per la città di Terni, ma per l'intera Umbria. (ANSA) ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web