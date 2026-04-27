Consultori | accesso gratuito e diretto senza prescrizione medica

Le modalità di accesso alle attività consultoriali dell’AUSL di Ferrara sono state modificate. Ora è possibile accedere ai servizi in modo diretto e gratuito, senza bisogno di prescrizione medica. Questa novità mira a facilitare la prevenzione e il benessere, assicurando anche tempi di attesa più rapidi per chi ha patologie. Le nuove procedure sono state adottate per migliorare l’organizzazione delle attività consultoriali.

Sono cambiate le modalità di accesso alle attività consultoriali dell’AUSL di Ferrara. L'obiettivo è chiaro: offrire una risposta multidisciplinare a chi cerca prevenzione e benessere e garantire al contempo l’accesso nei tempi adeguati a chi ha patologie. La nuova organizzazione recepisce pienamente le direttive della DGR 6202024, e tra i cambiamenti più innovativi, ha previsto l’attivazione di uno sportello front office, con la presenza dell’ostetrica che garantisce come professionista sanitario l’accoglienza finalizzata alla lettura del bisogno e l’eventuale presa in carico. Si può contattare l'ostetrica presentandosi fisicamente ai consultori della provincia (libero accesso), telefonicamente per un primo triage (valutazione del bisogno) o scrivendo una mail se si hanno quesiti e richieste di orientamento.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Consultori: accesso gratuito e diretto (senza prescrizione medica) Notizie correlate Consultori familiari in provincia, in corso la riorganizzazione: si va verso l'accesso direttoÈ in corso la riorganizzazione dell’attività dei Consultori familiari della provincia di Ferrara. Epatite C, screening gratuito e senza prescrizione: quasi 700 mila cittadini testati dal 2022Emilia-Romagna prima Regione in Italia, anche nel 2025, per indice di copertura sulla popolazione generale destinataria dello screening per l’epatite... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Consultori sotto il minimo di legge: 1 ogni 86 mila torinesi anziché 1 ogni 20.000; Salute della donna, screening e consulenze gratuite in tutta la provincia: il programma dell'Open Day; Giovani: lunedì 27 aprile Open Day al consultorio di Massa; Open day vaccinazioni a Cuneo, Saluzzo, Mondovì e Fossano. Settimana mondiale delle vaccinazioni: due Open Day con accesso libero e gratuitoIniziative dell'AslCn1 rivolte a tutta la popolazione, per effettuare la vaccinazione Difterite-Tetano Pertosse ... targatocn.it Consultori familiari: il presidio di prossimità che accompagna donne e famiglieSpesso poco raccontati ma fondamentali, i consultori familiari rappresentano un pilastro del sistema sanitario in Campania. Garantiscono accesso diretto e gratuito alle prestazioni, ... ilmattino.it Michele Tripodi. . Riaprire i consultori familiari! A Polistena, nella Piana, in Calabria. La proposta della Conferenza dei #Sindaci d’ambito punta ad attivare un progetto sperimentale con l’ASP per l’attivazione di un servizio di #consultorio familiare integrato - facebook.com facebook