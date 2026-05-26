Prende Next Job | una due giorni dedicata a orientamento e lavoro per i giovani

Da anconatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Domani inizia “Next Job”, una manifestazione di due giorni dedicata all’orientamento e al lavoro per i giovani. L’evento è promosso dall’amministrazione comunale e organizzato dall’Informagiovani locale. L’obiettivo è mettere in contatto giovani, imprese, agenzie per il lavoro, il Centro per l’Impiego e enti di formazione. La manifestazione si svolge ad Ancona e si protrarrà per due giorni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

ANCONA - Prende il via domani “Next Job – Il tuo prossimo lavoro”, la due giorni promossa dall’Amministrazione comunale e curata dall’Informagiovani del Comune di Ancona per favorire l’incontro tra giovani, imprese, agenzie per il lavoro, Centro per l’Impiego e mondo della formazione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Prayer for a Good Job for You or Your Loved One

Video Prayer for a Good Job for You or Your Loved One

Notizie e thread social correlati

Prende il via “Next Job": una due giorni dedicata a orientamento e lavoro per i giovaniDomani inizia “Next Job”, una manifestazione di due giorni organizzata dall’Amministrazione comunale e dall’Informagiovani di Ancona.

'Work Hub Fest', bilancio positivo per la tre giorni dedicata a ricerca del lavoro e orientamentoTre giorni di eventi dedicati alla ricerca di lavoro e all’orientamento hanno visto una partecipazione attiva, con focus su opportunità di formazione...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web