Prende Next Job | una due giorni dedicata a orientamento e lavoro per i giovani

Notizia in breve

Domani inizia “Next Job”, una manifestazione di due giorni dedicata all’orientamento e al lavoro per i giovani. L’evento è promosso dall’amministrazione comunale e organizzato dall’Informagiovani locale. L’obiettivo è mettere in contatto giovani, imprese, agenzie per il lavoro, il Centro per l’Impiego e enti di formazione. La manifestazione si svolge ad Ancona e si protrarrà per due giorni.