Prende Next Job | una due giorni dedicata a orientamento e lavoro per i giovani
Domani inizia “Next Job”, una manifestazione di due giorni dedicata all’orientamento e al lavoro per i giovani. L’evento è promosso dall’amministrazione comunale e organizzato dall’Informagiovani locale. L’obiettivo è mettere in contatto giovani, imprese, agenzie per il lavoro, il Centro per l’Impiego e enti di formazione. La manifestazione si svolge ad Ancona e si protrarrà per due giorni.
ANCONA - Prende il via domani “Next Job – Il tuo prossimo lavoro”, la due giorni promossa dall’Amministrazione comunale e curata dall’Informagiovani del Comune di Ancona per favorire l’incontro tra giovani, imprese, agenzie per il lavoro, Centro per l’Impiego e mondo della formazione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Prayer for a Good Job for You or Your Loved One
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