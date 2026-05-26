Prende il via Next Job | una due giorni dedicata a orientamento e lavoro per i giovani

Notizia in breve

Domani inizia “Next Job”, una manifestazione di due giorni organizzata dall’Amministrazione comunale e dall’Informagiovani di Ancona. L’evento mira a favorire incontri tra giovani, imprese, agenzie per il lavoro, il Centro per l’Impiego e istituzioni formative. La manifestazione si svolge in città e si concentra su attività di orientamento e opportunità di lavoro. È prevista anche la presenza di stand informativi e momenti di confronto tra i partecipanti.