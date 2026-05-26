Prende il via Next Job | una due giorni dedicata a orientamento e lavoro per i giovani
Domani inizia “Next Job”, una manifestazione di due giorni organizzata dall’Amministrazione comunale e dall’Informagiovani di Ancona. L’evento mira a favorire incontri tra giovani, imprese, agenzie per il lavoro, il Centro per l’Impiego e istituzioni formative. La manifestazione si svolge in città e si concentra su attività di orientamento e opportunità di lavoro. È prevista anche la presenza di stand informativi e momenti di confronto tra i partecipanti.
ANCONA - Prende il via domani “Next Job – Il tuo prossimo lavoro”, la due giorni promossa dall’Amministrazione comunale e curata dall’Informagiovani del Comune di Ancona per favorire l’incontro tra giovani, imprese, agenzie per il lavoro, Centro per l’Impiego e mondo della formazione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Fake Job Scams Cost Americans $362 Million Last Year
Notizie e thread social correlati
'Work Hub Fest', bilancio positivo per la tre giorni dedicata a ricerca del lavoro e orientamentoTre giorni di eventi dedicati alla ricerca di lavoro e all’orientamento hanno visto una partecipazione attiva, con focus su opportunità di formazione...
Recruiting day Cooss Marche: ad Ancona una giornata dedicata a talenti, lavoro e orientamentoAd Ancona si è svolto un recruiting day organizzato da Cooss Marche, una giornata incentrata sull'incontro tra aziende e candidati.