' Work Hub Fest' bilancio positivo per la tre giorni dedicata a ricerca del lavoro e orientamento

Notizia in breve

Tre giorni di eventi dedicati alla ricerca di lavoro e all’orientamento hanno visto una partecipazione attiva, con focus su opportunità di formazione e occupazione locali. Durante il festival, sono stati presentati diversi programmi e iniziative volte a favorire l’inserimento lavorativo, coinvolgendo sia giovani che persone in cerca di riqualificazione professionale. L’evento ha offerto spazi di confronto tra candidati e aziende, promuovendo incontri mirati e approfondimenti sui percorsi di formazione disponibili.