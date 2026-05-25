' Work Hub Fest' bilancio positivo per la tre giorni dedicata a ricerca del lavoro e orientamento
Tre giorni di eventi dedicati alla ricerca di lavoro e all’orientamento hanno visto una partecipazione attiva, con focus su opportunità di formazione e occupazione locali. Durante il festival, sono stati presentati diversi programmi e iniziative volte a favorire l’inserimento lavorativo, coinvolgendo sia giovani che persone in cerca di riqualificazione professionale. L’evento ha offerto spazi di confronto tra candidati e aziende, promuovendo incontri mirati e approfondimenti sui percorsi di formazione disponibili.
Tre giorni dedicati all’orientamento e alla ricerca attiva del lavoro, con momenti dedicati in particolare sulle opportunità di formazione e di occupazione offerte dal nostro territorio. Tre giorni per declinare la parola ‘lavoro’ in varie forme con la finalità di esplorare le molteplici. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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