Comunicato Stampa | Premio Pino e Amilcare Mattei il Presidente Rocca proclama i vincitori

Da iltempo.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente ha annunciato i vincitori del premio “Pino e Amilcare Mattei”. La cerimonia si è svolta ieri, con la consegna dei riconoscimenti ai partecipanti selezionati. Sono stati premiati lavori provenienti da diverse regioni, scelti tra molte candidature. La premiazione si è tenuta in una sala gremita di pubblico e rappresentanti istituzionali.

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