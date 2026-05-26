Comunicato Stampa | Premio Pino e Amilcare Mattei il Presidente Rocca proclama i vincitori

Notizia in breve

Il presidente ha annunciato i vincitori del premio “Pino e Amilcare Mattei”. La cerimonia si è svolta ieri, con la consegna dei riconoscimenti ai partecipanti selezionati. Sono stati premiati lavori provenienti da diverse regioni, scelti tra molte candidature. La premiazione si è tenuta in una sala gremita di pubblico e rappresentanti istituzionali.