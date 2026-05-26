Il premio Maurizio Costanzo è stato assegnato alla commedia “Un bar di paese” durante una cerimonia nel teatro Parioli Costanzo di Roma. La premiazione si è svolta all’interno di un evento dedicato alla riabilitazione e al reinserimento dei detenuti. La rappresentazione teatrale ha coinvolto i partecipanti, evidenziando temi legati alla rieducazione e alla possibilità di reintegro sociale.

Riabilitazione e reinserimento, queste due parole che devono essere il mantra di quello che dovrebbe essere la pena per i detenuti che hanno commesso uno sbaglio, sono andate in scena al teatro Parioli Costanzo di Roma.Mercoledì 20 maggio al Teatro Parioli Costanzo è infatti andata in scena la pièce teatrale “Un bar di paese”, vincitrice della seconda edizione del “Premio Maurizio Costanzo nelle carceri”. Il testo è stato scritto proprio da alcuni detenuti del carcere Santo Spirito di Siena con la compagnia Lalut ed Egum Teatro. L’opera si svolge in un bar situato vicino a un carcere, gestito da un ex detenuto e sua moglie, frequentato da una clientela abituale e pittoresca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Premio Maurizio Costanzo nelle carceri, vince “Un bar di paese”

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