È deceduto David Riondino, nato a Firenze nel 1952. La sua carriera iniziò in ambito teatrale, e negli anni trovò popolarità grazie a partecipazioni in programmi televisivi condotti da Maurizio Costanzo. Tra le sue opere più note figura anche la canzone 'Maracaibo'. La sua attività si è sviluppata attraverso vari ambiti culturali, lasciando un segno nel panorama artistico italiano.

Nato a Firenze nel 1952, David Riondino, figura eclettica del panorama culturale italiano, aveva raggiunto la fama presso il grande pubblico grazie alle partecipazioni a due programma di culto come il Maurizio Costanzo Show e Quelli che il calcio condotto da Fabio Fazio David Riondino è morto oggi, domenica 29 marzo, nella sua casa di Roma. Cantautore, poeta, attore, regista, era nato a Firenze nel 1952, aveva 73 anni e da tempo lottava contro una grave malattia. A dare notizia della sua scomparsa è stata l'amica illustratrice Chiara Rapaccini. Figura poliedrica della cultura italiana contemporanea, è stato autore di uno degli esempi più famosi di "italo disco", Maracaibo, portata al successo nel 1981 da Lu Colombo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - È morto David Riondino: gli inizi in teatro, la fama con Maurizio Costanzo e 'Maracaibo'

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