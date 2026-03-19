premio costanzo da santo spirito al teatro parioli i detenuti in scena

Al Teatro Parioli si è svolta una rappresentazione teatrale con i detenuti provenienti dalla casa circondariale di Santo Spirito. Lo spettacolo, intitolato

"Un bar di paese", l’allestimento scenico scritto dai ragazzi della casa circondariale di Santo Spirito di Siena con la compagnia Lalut e Egumteatro, vince il Premio teatrale Maurizio Costanzo nelle carceri 2026 e sarà rappresentata al Teatro Parioli-Costanzo il 20 maggio alla presenza di prestigiose personalità del mondo della cultura e dello spettacolo. Un prestigioso riconoscimento che investe tante persone, dagli stessi detenuti al personale, dai volontari, il direttore Graziano Pujia al comandante della polizia penitenziaria Marco Innocenti. Si tratta della seconda edizione di un premio rivolto alle compagnie teatrali che operano nelle carceri italiane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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