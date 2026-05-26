Durante una competizione sportiva, tre giovani atleti sono stati premiati con il Premio Internazionale Fair Play Menarini. Uno ha rinunciato a una vittoria per ripristinare la posizione corretta in classifica, un altro ha interrotto la gara per aiutare un’avversaria ferita, e il terzo ha mantenuto la correttezza nel momento decisivo di una partita. Il riconoscimento è stato assegnato per azioni che dimostrano rispetto e umanità nello sport.

FIRENZE, 26 maggio 2026 - C’è chi rinuncia a una vittoria per ristabilire la classifica corretta, chi interrompe la propria gara per soccorrere un’avversaria ferita e chi sceglie la correttezza nel momento decisivo della partita. Sono questi i gesti che il Premio Fair Play Menarini “Giovani” 2026 ha scelto di celebrare, incoronando tre ragazzi che hanno saputo mettere lealtà e solidarietà davanti alla vittoria sportiva. Le loro storie saranno al centro della conferenza stampa, in programma il 4 giugno al Salone d’Onore del CONI di Roma, durante la quale saranno anche svelati i nomi dei protagonisti del 30° Premio Internazionale Fair Play Menarini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Premio Internazionale Fair Play Menarini: il trofeo a tre giovani campioni di coraggio e umanità

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