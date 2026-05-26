Premio Internazionale Fair Play Menarini | il trofeo a tre giovani campioni di coraggio e umanità – FOTO
Il 26 maggio 2026, a Firenze, si è svolta la cerimonia di consegna del Premio Internazionale Fair Play Menarini. Tre giovani atleti sono stati premiati per aver dimostrato coraggio e umanità durante le competizioni. Uno di loro ha rinunciato a una vittoria per mantenere la classifica corretta, un altro ha interrotto una gara per soccorrere un’avversaria ferita, e il terzo ha scelto di rispettare le regole nel momento decisivo di una partita.
ABBONATI A DAYITALIANEWS FIRENZE, 26 maggio 2026. C’è chi rinuncia a una vittoria per ristabilire la classifica corretta, chi interrompe la propria gara per soccorrere un’avversaria ferita e chi sceglie la correttezza nel momento decisivo della partita. Sono questi i gesti che il Premio Fair Play Menarini “Giovani” 2026 ha scelto di celebrare, incoronando tre ragazzi che hanno saputo mettere lealtà e solidarietà davanti alla vittoria sportiva. Le loro storie saranno al centro della conferenza stampa, in programma il 4 giugno al Salone d’Onore del CONI di Roma, durante la quale saranno anche svelati i nomi dei protagonisti del 30° Premio Internazionale Fair Play Menarini. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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