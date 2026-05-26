Premio di maggioranza a Sud Chiama Nord fuori Forza Italia | ecco il nuovo consiglio comunale
Il nuovo consiglio comunale si sta formando con il premio di maggioranza assegnato a Sud Chiama Nord, mentre Forza Italia è esclusa. La composizione rimarrà stabile fino al 2031, salvo dimissioni anticipate o eventi imprevisti. La formazione del nuovo organo si basa sui risultati elettorali recenti e rappresenta la configurazione definitiva, a meno di eventuali modifiche.
Prende forma il nuovo consiglio comunale che, a meno di dimissioni anticipate o clamorosi colpi di scena, rimarrà in carica fino al 2031. Completato lo scrutinio delle 253 sezioni cittadini, adesso è possibile capire chi occuperà i 32 seggi nell'aula più importante di Palazzo Zanca. Un verdetto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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