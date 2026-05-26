Premio di maggioranza a Sud Chiama Nord fuori Forza Italia | ecco il nuovo consiglio comunale

Notizia in breve

Il nuovo consiglio comunale si sta formando con il premio di maggioranza assegnato a Sud Chiama Nord, mentre Forza Italia è esclusa. La composizione rimarrà stabile fino al 2031, salvo dimissioni anticipate o eventi imprevisti. La formazione del nuovo organo si basa sui risultati elettorali recenti e rappresenta la configurazione definitiva, a meno di eventuali modifiche.