La consigliera Di Ciuccio lascia Forza Italia Basile ufficializza il ritorno in Sud chiama Nord

La consigliera Sara Di Ciuccio ha annunciato la sua uscita da Forza Italia, mentre Federico Basile ha comunicato sui social il suo ritorno in Sud chiama Nord, pubblicando una foto che sancisce il suo rientro. Entrambi sono figure politiche coinvolte in recenti cambi di alleanza e rappresentano due eventi distinti nel panorama locale. La notizia si diffonde tra gli ambienti politici e sui canali di informazione locali.

Il candidato di Scn ha pubblicato una foto con la presidente della commissione Servizi Sociali, la candidatura del deputato regionale Alessandro De Leo ha provocato la rottura La consigliera Sara Di Ciuccio lascia Forza Italia e torna in Sud chiama Nord. L'ex sindaco Federico Basile ha pubblicato una foto eloquente sui social che ufficializza il ritorno dell'esponente politico che ha lasciato il partito di Tajani. Da indiscrezioni la lista azzurra dovrebbe puntare sul deputato regionale Alessandro De Leo che si candiderà a Palazzo Zanca prima delle regionali 2027. La Di Ciuccio ha presieduto in questi anni la commissione Servizi Sociali al Comune. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Articoli correlati Messina: Dimissioni del sindaco Basile, il PD denuncia una piega istituzionale a favore di De Luca e Sud Chiama Nord.Le dimissioni del sindaco metropolitano di Messina, Federico Basile, scuotono la politica siciliana e innescano una forte reazione da parte del... Leggi anche: Ultimo fine settimana al Comune con Basile alla guida, l'ex sindaco La Tona in Sud chiama Nord: gli aggiornamenti Contenuti e approfondimenti su Forza Italia Argomenti discussi: Messina, la consigliera Di Ciuccio lascia Forza Italia e passa al gruppo misto. Messina, la consigliera Di Ciuccio lascia Forza Italia e passa al gruppo mistoDopo il ritorno del consigliere Cantello, un altro passaggio in corso verso Basile o rimarrà nel centrodestra? Scenari elettorali in evoluzione da Tempostretto.it ... msn.com Elezioni Provincia, la soddisfazione di Forza ItaliaTERAMO - All’indomani delle elezioni che si sono tenute per il rinnovo del Consiglio Provinciale, in qualità di Segretario Provinciale e a nome di tutto il coordinamento di Forza Italia Teramo, esprim ... ekuonews.it