Premio City Angels chi sono i 10 ' Campioni della bontà' di Milano

Da milanotoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Palazzo Marino si è svolta la cerimonia di premiazione dei ‘Campioni della bontà’ di Milano, riconoscimenti assegnati a dieci cittadini per il loro impegno altruistico. L’evento ha celebrato persone che si sono distinte per il servizio alla comunità, ricevendo il premio come ‘Oscar della bontà’. La premiazione ha coinvolto individui di diversa provenienza e età, tutti riconosciuti per il loro contributo volontario e disinteressato.

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Mettersi al servizio della comunità: con questo obiettivo si è svolta oggi, a Palazzo Marino, la premiazione degli ‘Oscar della bontà’ a 10 cittadine e cittadini che si sono distinti per l'altruismo. L'evento è avvenuto nell'ambito del Premio Campione dei City Angels, giunto alla 25° edizione. La. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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