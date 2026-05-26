Premio City Angels chi sono i 10 ' Campioni della bontà' di Milano

Notizia in breve

A Palazzo Marino si è svolta la cerimonia di premiazione dei ‘Campioni della bontà’ di Milano, riconoscimenti assegnati a dieci cittadini per il loro impegno altruistico. L’evento ha celebrato persone che si sono distinte per il servizio alla comunità, ricevendo il premio come ‘Oscar della bontà’. La premiazione ha coinvolto individui di diversa provenienza e età, tutti riconosciuti per il loro contributo volontario e disinteressato.