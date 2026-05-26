Cala il sipario sulla XXIII edizione del Concorso internazionale musicale "Città di Pesaro". Livello altissimo, giorni di audizioni e verdetto della giuria: a Yurii Kartuzov, pianista ucraino, va il Premio Pesaro. Il Rossini International Award è stato assegnato ex aequo all’italiana Francesca Di Emidio e alla polacca Karolina Kisiak. Il Concerto di Gala, al Teatro Sperimentale, ha registrato il tutto esaurito. Pubblico in piedi e lunghi applausi per ogni esibizione. In sala il prefetto di Pesaro e Urbino, Emanuela Saveria Greco, che si è complimentata con i vincitori, e il sindaco Andrea Biancani che ha premiato i giovani cantori di Dmitrov del Coro ‘I Piccolini’ da Mosca, diretto da Francesca Matacena, che ha aperto la serata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Premiato il pianista ucraino Kartuzov

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