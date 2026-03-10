Viaggio attraverso quattro secoli al Politeama | in concerto il giovane pianista ucraino Danylo Saienko

Domenica 15 marzo, il giovane pianista ucraino Danylo Saienko si esibirà al Politeama con un programma che spazia da Domenico Scarlatti a Maurice Ravel, attraversando quattro secoli di musica. L’evento è organizzato dall’Associazione Siciliana Amici della Musica e rappresenta il suo debutto in questa sede. La serata includerà interpretazioni di sonate classiche e composizioni più moderne, offrendo un viaggio attraverso stili e epoche diverse.

Un viaggio attraverso quattro secoli di musica per pianoforte, dalla scintillante brillantezza delle sonate di Domenico Scarlatti alle visionarie pagine di Maurice Ravel: è il programma con cui Danylo Saienko farà il suo debutto per l'Associazione Siciliana Amici della Musica domenica 15 marzo alle 17.15 al Politeama Garibaldi di Palermo, nell'ambito della 93ª stagione concertistica 20252026. Il giovane pianista ucraino, vincitore del Concorso Internazionale Domenico Scarlatti 2025 di Trapani, proporrà anche i Cinque preludi di Borys Ljatosyns'kyj — pagina rara e preziosa del Novecento ucraino — e la poderosa Fantasia quasi sonata di Franz Liszt ispirata alla Divina Commedia.