Giardini la Mortella Ischia | agli Incontri Musicali di Primavera il pianista ucraino Nikita Burzanitsa

Ai Giardini la Mortella di Ischia proseguono gli Incontri Musicali di Primavera, un evento che ospita giovani talenti provenienti da vari paesi. Questa settimana si esibisce il pianista ucraino Nikita Burzanitsa, tra le performance in programma. L'iniziativa si svolge all'aperto, all’interno di un luogo noto per i suoi giardini storici e il suo ambiente naturale. Le esibizioni sono aperte al pubblico e si ripetono nel corso delle settimane.

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Continuano ai Giardini la Mortella di Ischia gli Incontri Musicali di Primavera con le esibizioni dei talenti emergenti internazionali. Sabato 9 e domenica 10 maggio sarà di scena Nikita Burzanitsa, giovane pianista di nazionalità ucraina. I programmi che Nikita Burzanitsa presenterà ai concerti promossi dalla Fondazione Walton comprendono alcune delle pagine più celebri e virtuosistiche del repertorio pianistico, tra cui le Variazioni su un tema di Paganini op. 35 di Johannes Brahms, composte nel 1863, capolavoro di grande impegno virtuosistico per l’esecutore. VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Giardini la Mortella, Ischia: agli Incontri Musicali di Primavera il pianista ucraino Nikita Burzanitsa Notizie correlate Ischia: riapre La Mortella, un viaggio tra natura e musica perI Giardini La Mortella a Ischia riaprono ufficialmente dopo la pausa invernale, inaugurando una stagione dedicata alla memoria di Lady Susana Walton,... I Giardini La Mortella tra i migliori al mondo secondo TripAdvisor: l’oasi esotica nata da una storia d’amoreNel cuore di Ischia si trova un luogo magico e tropicale, nato dall'amore e dalla determinazione di una donna: i Giardini La Mortella creati da Lady... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La Mortella, agli incontri musicali ecco Gabriel Meloni; I Giardini La Mortella di Ischia premiati con il Tripadvisor Travelers’ Choice Awards 2026 - Napoli Village; Fenici a Ischia? Tracce di Levantini a Pithekoussai giovedì 7. La Mortella, agli incontri musicali ecco Gabriel MeloniDI GUIDO INVERNIZZI Proseguono con grande successo di pubblico i concerti di musica da camera promossi dalla Fondazione Walton ai Giardini La ... ilgolfo24.it Ischia celebra La Mortella tra musica e memoria di Lady Walton(di Salvi Monti) Riaprono, dopo lo stop invernale, nel segno della memoria, della natura e della musica i Giardini La Mortella ad Ischia, tra i complessi botanici più affascinanti del Mediterraneo, ... ansa.it "INCONTRI MUSICALI": ospiti gli allievi della Scuola di Musica di Latisana - facebook.com facebook