Preghiera del mattino 12 maggio | invocazione e consacrazione all’Angelo Custode

Al mattino del 12 maggio, molte persone si rivolgono con una preghiera all’Angelo Custode, chiedendo protezione e guida. La preghiera di consacrazione e di lode viene recitata per iniziare la giornata con fiducia e serenità, affidando la propria sicurezza e i propri passi all’intercessione dell’angelo. Questo momento di preghiera rappresenta un gesto di devozione e di riconoscimento della presenza spirituale durante le prime ore del giorno.

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Apriamo il cuore a un nuovo giorno mettendoci sotto l’ala protettiva del nostro Angelo, con la preghiera di consacrazione e di lode per camminare sicuri in questo 12 maggio. Iniziamo questo nuovo giorno con il cuore colmo di speranza, mettendoci sotto l’ala protettiva di chi ci custodisce dal primo istante della nostra vita. San Pio da Pietrelcina, che con il mondo invisibile aveva una familiarità straordinaria, ci ricordava spesso quanto fosse vitale la presenza del nostro compagno celeste: “O santo angelo custode, abbi cura dell’anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore”. In questo 12 maggio, elevare il nostro spirito significa riconoscere che non camminiamo mai soli.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino 12 maggio: invocazione e consacrazione all’Angelo Custode ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Preghiera del mattino 4 maggio: consacrazione e invocazione allo Spirito SantoIniziamo questo nuovo giorno invocando la potenza dello Spirito Santo: una guida sicura per illuminare i nostri passi e rafforzare la nostra fede in... Preghiera del mattino, 28 aprile: atto di Consacrazione all’Angelo CustodeAffidiamoci alla protezione dei nostri intercessori celesti e rinnoviamo la nostra fedeltà a Dio nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Argomenti più discussi: Nelle Notti di Nicodemo si prega tutta la notte per le vocazioni; Supplica alla Madonna di Pompei 8 maggio 2026: il testo integrale della preghiera e la diretta video; Mese di maggio, tempo speciale per affidarci a Maria con la preghiera del Rosario; Il prodotto di marketing Silvia Salis. La preghiera è una regola personale? reddit Preghiera del mattino 12 maggio: invocazione e consacrazione all’Angelo CustodeInizia questo giorno con la preghiera di consacrazione all'Angelo Custode. Chiedi la gioia della Risurrezione e la protezione di Dio. lalucedimaria.it