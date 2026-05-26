Legnini sfiora il colpo al primo turno Aceto Lega domina le preferenze | prende forma il nuovo consiglio comunale

Al termine del primo turno delle elezioni, il candidato Legnini ha ottenuto il maggior numero di preferenze, sfiorando il risultato utile per l’elezione diretta. Tuttavia, il candidato della Lega ha raccolto il consenso più ampio tra gli elettori, consolidando una posizione forte in vista del secondo turno. I dati indicano chi sono i candidati più votati e quali liste hanno ottenuto maggiori preferenze, delineando così la composizione futura del consiglio comunale.

Archiviata la corsa del primo turno e definita la sfida per Palazzo d'Achille tra Giovanni Legnini e Cristiano Sicari, i dati delle preferenze iniziano a restituire una fotografia più precisa del futuro consiglio comunale e dei candidati che hanno raccolto il maggior consenso personale. Se da una. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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