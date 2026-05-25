Sicuranza sindaco chi entra in consiglio comunale a Lucignano Tutte le preferenze

Juri Sicuranza è stato eletto sindaco di Lucignano con la lista Futuro Lucignano, ottenendo un ampio risultato alle urne. La sua vittoria ha superato di gran lunga quella dell’avversario, candidato di Lucignano Adesso. Tra i componenti del nuovo consiglio comunale, sono state espresse preferenze per vari candidati, ma i dettagli specifici non sono stati resi noti. La composizione definitiva del consiglio sarà comunicata nelle prossime ore.

Juri Sicuranza è il nuovo primo cittadino di Lucignano. Con la sua lista Futuro Lucignano ha vinto con largo margine rispetto sull'avversario Matteo Ferracani di Lucignano Adesso. Di seguito il dettaglio dei risultati, gli eletti in consiglio e tutte le preferenze dei singoli candidati. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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Juri Sicuranza eletto sindaco di LucignanoJuri Sicuranza è stato eletto sindaco di Lucignano con oltre il 65% delle preferenze.

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