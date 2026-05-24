A Macerata, alle elezioni comunali di quest’anno, ci sono cinque candidati a sindaco e sedici liste in corsa. Sono 453 gli aspiranti consiglieri comunali che si sfidano per ottenere un posto in consiglio comunale. La competizione si presenta molto articolata, con numeri elevati rispetto al numero di seggi disponibili. Le urne saranno aperte tra pochi giorni, e si attende una forte partecipazione degli elettori.

Macerata, 24 maggio 2026 – Cinque candidati a sindaco, sedici liste, 453 aspiranti consiglieri comunali. Chiusa la campagna elettorale, la parola passa ai cittadini per la scelta del nuovo sindaco di Macerata. I seggi saranno aperti oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Poi si comincerà con lo spoglio. Alle urne 36mila maceratesi Sono 36.441 i maceratesi chiamati alle urne, tra loro 81 cittadini comunitari UE, 170 giovani al primo voto e 27 centenari. All’elettore verrà consegnata una scheda di colore azzurro. Come esprimere il proprio voto Quattro le modalità di voto: voto solo per candidato sindaco, tracciare un segno sul... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sindaco di Macerata, una poltrona per cinque. In 453 per un posto in Consiglio: la guida al voto

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