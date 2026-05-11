Macerata bambini di 15 e 9 anni presi a cinghiate dai genitori nordafricani | Non sapevano recitare bene il Corano
A Macerata, due bambini di 15 e 9 anni sono stati colpiti con un oggetto contundente dai genitori di origine nordafricana. Secondo le accuse, il motivo sarebbe legato alla loro incapacità di recitare correttamente il Corano. In un altro episodio ricostruito dagli inquirenti, il figlio più grande sarebbe stato coinvolto in un episodio diverso. La vicenda è sotto indagine e le autorità stanno raccogliendo elementi per chiarire quanto accaduto.
In un altro episodio, secondo la ricostruzione accusatoria, il figlio più grande sarebbe stato infilato sotto il letto dopo che la bocca gli era stata tappata con del nastro adesivo "Preso a cinghiate se non è in grado di recitare il Corano": è questo il cuore delle accuse rivolte a una coppi.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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