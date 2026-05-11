Macerata bambini di 15 e 9 anni presi a cinghiate dai genitori nordafricani | Non sapevano recitare bene il Corano

A Macerata, due bambini di 15 e 9 anni sono stati colpiti con un oggetto contundente dai genitori di origine nordafricana. Secondo le accuse, il motivo sarebbe legato alla loro incapacità di recitare correttamente il Corano. In un altro episodio ricostruito dagli inquirenti, il figlio più grande sarebbe stato coinvolto in un episodio diverso. La vicenda è sotto indagine e le autorità stanno raccogliendo elementi per chiarire quanto accaduto.

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In un altro episodio, secondo la ricostruzione accusatoria, il figlio più grande sarebbe stato infilato sotto il letto dopo che la bocca gli era stata tappata con del nastro adesivo "Preso a cinghiate se non è in grado di recitare il Corano": è questo il cuore delle accuse rivolte a una coppi.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Macerata, bambini di 15 e 9 anni presi a cinghiate dai genitori nordafricani: "Non sapevano recitare bene il Corano" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Bimbo preso a cinghiate dai genitori perché non recitava bene il Corano Bimbi presi a cinghiate dai genitori, il padre è irreperibile. Mamma rinviata a giudizioMcerata, 7 maggio 2026 – “Preso a cinghiate se non è in grado di recitare il Corano”, sotto accusa per maltrattamenti i genitori di due bambini di 15... Argomenti più discussi: Bimbi presi a cinghiate dai genitori, il padre è irreperibile. Mamma rinviata a giudizio; I 4 giorni della Festa dell’Europa: stand-up comedy, talk e passeggiate. Sabato la navetta per il centro; Ponte del Primo maggio tra musica, buon cibo e rievocazioni storiche. Boom di appuntamenti a Macerata; Eventi week end 9 e 10 maggio 2026 nelle Marche: fiere, sagre, spettacoli, concerti e festival. Un'altra giornata di ricerche senza esito della famiglia piacentina reddit Città amiche di bambini e adolescenti. Macerata capofila, arrivano i fondiIl Comune di Macerata diventa ente capofila provinciale e si aggiudica un finanziamento di 10mila euro per il sostegno a progetti che promuovano la rete delle città amiche dei bambini e degli ... ilrestodelcarlino.it