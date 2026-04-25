Pozzuoli controlli straordinari della Polizia | 126 persone identificate e veicoli sequestrati

Nella città di Pozzuoli, la polizia ha eseguito controlli straordinari coinvolgendo il Reparto Prevenzione Crimine Campania. Durante l'operazione sono state identificate 126 persone e sequestrati diversi veicoli. Sono state anche emesse sanzioni relative al Codice della Strada e sono stati effettuati controlli su soggetti sottoposti a misure restrittive. Le attività sono proseguite per garantire la sicurezza e la legalità sul territorio.

Operazione del Commissariato con il Reparto Prevenzione Crimine Campania: sanzioni al Codice della Strada e verifiche su soggetti sottoposti a misure. Servizio straordinario di controllo del territorio a Pozzuoli, dove nella giornata di ieri la Polizia di Stato ha intensificato le attività di prevenzione e sicurezza. L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Pozzuoli, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, nell’ambito di un piano mirato al monitoraggio del territorio e al contrasto delle attività illecite. I numeri dell’operazione. Nel corso dei controlli sono state: identificate 126 persone, di cui 30 con precedenti di polizia;.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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