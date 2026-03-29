Pozzuoli controlli straordinari della Polizia | 88 persone identificate

Nella serata del 27 marzo, la Polizia di Stato ha svolto controlli straordinari nel territorio di Pozzuoli, concentrandosi sulla zona di Arco Felice. Durante l’operazione, sono state identificate 88 persone e sono stati effettuati controlli su veicoli e soggetti sottoposti a misure restrittive. Nessun dettaglio su eventuali denunce o sanzioni è stato reso noto.

Servizio serale ad Arco Felice: verifiche su veicoli e persone sottoposte a misure restrittive. Nella serata del 27 marzo, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Pozzuoli, con particolare attenzione alla zona di Arco Felice. L’attività rientra nel piano di prevenzione e presidio delle aree ritenute più sensibili. Identificazioni e controlli su strada. Nel corso delle operazioni, gli agenti del Commissariato di Pozzuoli hanno identificato complessivamente 88 persone, di cui 16 risultate con precedenti di polizia. Sono stati inoltre controllati 23 veicoli e contestate 6 violazioni del Codice della Strada. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Pozzuoli, controlli straordinari della Polizia: 88 persone identificate Articoli correlati Frattamaggiore, controlli straordinari della Polizia: 119 persone identificateVerifiche congiunte tra Polizia di Stato e Municipale: sequestrati due veicoli e contestate 7 violazioni al Codice della Strada Servizi mirati contro... Controlli straordinari della polizia, a Firenze 4 arresti e 500 persone identificateProseguono a Firenze e in provincia i servizi straordinari di controllo del territorio messi in campo dalla polizia di Stato su disposizione del... Contenuti utili per approfondire Pozzuoli controlli straordinari della... Temi più discussi: Napoli, controlli straordinari della polizia a Barra: 86 persone identificate; Enhanced Police Patrols in Barra District; San Giovanni a Teduccio: controlli straordinari della Polizia di Stato nel Rione Villa; Chiaiano, controlli straordinari della Polizia di Stato: identificate 132 persone e decine di sanzioni. Controlli della Polizia di Stato a Pozzuoli: identificate 94 persone, 18 con precedentiNella serata di sabato, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Pozzuoli. napolivillage.com Controlli a Pozzuoli: il bilancio della poliziaNella serata di sabato, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Pozzuoli. In particolare, gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, con il supporto di ... napolitoday.it https://ilblogdigio.it/pozzuoli-aula-magna-di-palazzo-migliaresi-gremita-per-il-convegno-sullautismo/ - facebook.com facebook Epatite A, il sindaco di Pozzuoli scrive al Prefetto: «Allarmismo eccessivo, ristoranti e pescherie KO» x.com