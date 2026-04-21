RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 il primo grande evento che anticipa l’estate

Lunedì sera, nella capitale, si è tenuto l’evento di apertura di RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, che ha dato il via alla campagna estiva dedicata ai tormentoni dell’anno. La manifestazione ha visto la partecipazione di artisti e pubblico, con l’obiettivo di individuare il brano che diventerà il protagonista delle prossime settimane. La finale si terrà a settembre all’Arena di Verona, dopo una serie di tappe in diverse città italiane.

Dalla capitale d’Italia parte la sfida per il tormentone dell’estate, verso la finalissima di settembre all’Arena di Verona Una serata per celebrare il 10° anniversario di RTL 102.5 Power Hits Estate con una line-up straordinaria di artisti Domenica 31 maggio 2026, al Centrale del Foro Italico di Roma, andrà in scena uno degli appuntamenti più attesi della stagione musicale, con un cast che continua ad arricchirsi e che accoglie una nuova, grande super ospite: Giorgia. Sul palco si alterneranno Achille Lauro, Annalisa e le Bambole di Pezza, insieme a Biagio Antonacci, Blanco e Bresh; spazio anche a Delia, Ditonellapiaga ed Eddie Brock, mentre la line-up prosegue con Elettra Lamborghini, Emma e Fedez.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, il primo grande evento che anticipa l’estate RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 Grand Opening Notizie correlate RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2026: i primi 9 big del concertone romano che apre l’estateDalla Capitale verso la finalissima all’Arena di Verona: il 31 maggio 2026 inizia la corsa al tormentone estivo con RTL 102. RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, ecco i primi 9 big del concertone di Roma che dà il via all’estateIl 31 maggio al Centrale del Foro Italico parte la nuova edizione dell’evento musicale. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, un’altra grande super ospite si aggiunge allo straordinario cast: Giorgia; RTL 102.5 Power Hits Estate compie dieci anni: a Roma, il primo dei due appuntamenti; Lo show che celebra l’anniversario unico di Power Hits Estate di RTL 102.5; Sospeso l’account Instagram di Rtl 102,5. RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, il primo grande evento che anticipa l’estateDalla capitale d’Italia parte la sfida per il tormentone dell’estate, verso la finalissima di settembre all’Arena di Verona Una serata per celebrare il ... panorama.it RTL 102.5 Power Hits Estate compie dieci anni: a Roma, il primo dei due appuntamentiSarà la Capitale ad accendere ufficialmente l’estate musicale italiana. Domenica 31 maggio, il Centrale del Foro Italico di Roma ospiterà RTL 102.5 Power Hits Estate, il primo grande appuntamento live ... fm-world.it RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, un’altra grande super ospite si aggiunge allo straordinario cast: @Giorgia #RTL1025phe26 x.com RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, un’altra grande super ospite si aggiunge allo straordinario cast: Giorgia #RTL1025phe26 facebook