Posto di blocco a Torre del Greco | dà ai carabinieri i dati del fratello per evitare i controlli
Durante un controllo, un uomo ha fornito ai carabinieri i dati del fratello per cercare di evitare i controlli sul suo conto.
Fermato durante un posto di controllo dei carabinieri, prova a evitare i guai fornendo le generalità del fratello. È accaduto a Torre del Greco, dove i militari della sezione radiomobile hanno arrestato un uomo di 46 anni con l’accusa di falsa attestazione a pubblico ufficiale. L’uomo è stato fermato nel corso di normali controlli alla circolazione stradale. Alla richiesta dei documenti da parte dei carabinieri, il 46enne ha dichiarato di averli dimenticati a casa. Poco dopo, però, ha fornito ai militari nome, cognome e data di nascita che non corrispondevano ai suoi, ma a quelli del fratello. Dietro il gesto, il tentativo di nascondere la propria reale identità: il 46enne, infatti, aveva la patente revocata e temeva conseguenze più pesanti. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
CARABINIERE AL POSTO DI BLOCCO
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Identità false ai controlli: 46enne arrestato a Torre del GrecoUn uomo di 46 anni è stato arrestato a Torre del Greco dopo aver fornito ai carabinieri i dati del fratello per evitare problemi durante un controllo.
Temi più discussi: La fuga pericolosa all’alt o al posto di blocco nel nuovo art. 192, comma 7-bis, Codice della Strada; Forza il blocco e scappa, vigili seminati a 240 all’ora. Il fuggitivo preso a casa e denunciato; Forza il posto di blocco, inseguimento nella notte per 20 chilometri; In fuga dalla polizia locale dopo aver forzato un posto di blocco.
Dal presidio amministrativo al delitto stradale: il decreto sicurezza tipizza la fuga che mette in pericolo l’altrui incolumità >> Leggi l'articolo completo #Altalex #WoltersKluwerItalia #DecretoSicurezza #Postodiblocco #Codicedellastrada x.com
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