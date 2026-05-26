Identità false ai controlli | 46enne arrestato a Torre del Greco

Notizia in breve

Un uomo di 46 anni è stato arrestato a Torre del Greco dopo aver fornito ai carabinieri i dati del fratello per evitare problemi durante un controllo. Durante le verifiche, è emerso che aveva dichiarato informazioni false. L’uomo è stato immediatamente fermato con l’accusa di falsa attestazione. L’arresto è stato convalidato, e ora si trova in attesa di giudizio.