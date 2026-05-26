Identità false ai controlli | 46enne arrestato a Torre del Greco
Un uomo di 46 anni è stato arrestato a Torre del Greco dopo aver fornito ai carabinieri i dati del fratello per evitare problemi durante un controllo. Durante le verifiche, è emerso che aveva dichiarato informazioni false. L’uomo è stato immediatamente fermato con l’accusa di falsa attestazione. L’arresto è stato convalidato, e ora si trova in attesa di giudizio.
Fornisce i dati del fratello ai carabinieri per evitare guai: scoperto e arrestato per falsa attestazione.. Se ti ritrovi la patente sospesa, qualche punto in meno o una busta verde con la notifica di una violazione al codice della strada non sei necessariamente un’automobilista spericolato. Potresti avere amici o familiari che hanno pensato bene di fornire i tuoi dati anagrafici ai Carabinieri, piuttosto che i loro. Spieghiamo meglio. I militari della sezione radiomobile di Torre del Greco impongono l’alt ad un 46enne. C’è un posto di controllo. I pensieri dell’uomo viaggiano veloci, ha la patente revocata e non vuole finire nei guai. Così, quando i carabinieri gli chiedono i documenti, lui ammette di averli dimenticati. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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