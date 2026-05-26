Arrestato a Torre del Greco ai carabinieri dice di essere suo fratello
Un uomo è stato arrestato a Torre del Greco. Quando è stato fermato dai carabinieri, ha dichiarato di essere suo fratello per evitare l’identificazione. Tuttavia, questa strategia non ha avuto successo e l’arresto è stato confermato. I dettagli sull’accaduto e le motivazioni dell’arresto non sono stati resi noti.
Ha provato a evitare i guai fornendo ai carabinieri le generalità del fratello, ma il tentativo è fallito. Un 46enne è stato arrestato a Torre del Greco per falsa attestazione a pubblico ufficiale.L’uomo era stato fermato dai militari della sezione radiomobile durante un posto di controllo. Alla. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Violenza di genere a Torre del Greco: arrestato 38enne
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