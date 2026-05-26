Arrestato a Torre del Greco ai carabinieri dice di essere suo fratello

Notizia in breve

Un uomo è stato arrestato a Torre del Greco. Quando è stato fermato dai carabinieri, ha dichiarato di essere suo fratello per evitare l’identificazione. Tuttavia, questa strategia non ha avuto successo e l’arresto è stato confermato. I dettagli sull’accaduto e le motivazioni dell’arresto non sono stati resi noti.