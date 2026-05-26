Poste Italiane replica alla Cgil | Part time valutato caso per caso

Poste Italiane ha confermato che le richieste di part time vengono valutate singolarmente, in base alle situazioni di ciascun dipendente. La società ha risposto alle segnalazioni della Slc Cgil di Udine, sottolineando di considerare le esigenze di conciliazione tra vita familiare e lavoro. Nessuna comunicazione ufficiale ha indicato criteri specifici o cambiamenti nelle politiche di gestione delle richieste di part time.

Poste Italiane ha risposto alle segnalazioni diffuse dalla Slc Cgil di Udine riguardo alle richieste di part time dei lavoratori con figli minori, ribadendo la propria attenzione alle esigenze di conciliazione tra vita privata e attività lavorativa.Nella nota ufficiale diffusa il 26 maggio. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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POSTA IN FORTE RITARDO, CGIL: «25% DI AREA IN PIU' PER POSTINO E NESSUN RINFORZO» | 27/01/2026

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