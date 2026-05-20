Lavoratori stagionali all' Elba Filcams-Cgil chiede garanzie | Stop a part-time finti e straordinari non pagati
Lavoratori stagionali all’isola d’Elba sono al centro di una richiesta di garanzie da parte di un sindacato, che denuncia contratti part-time finti e straordinari non retribuiti. La Filcams-Cgil ha chiesto maggiore rispetto delle norme contrattuali, tutela dei diritti dei lavoratori e una maggiore trasparenza riguardo agli orari di lavoro. L’obiettivo è avviare un dialogo con le aziende del settore turistico per definire un modello più equo per i lavoratori stagionali.
Contratti rispettati, diritti garantiti, maggiore trasparenza sugli orari di lavoro e un confronto con le aziende per costruire un modello turistico più giusto. Sono queste le richieste avanzate da Andrea Cirica, della Filcams-Cgil provincia di Livorno, in vista dell’avvio della stagione. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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