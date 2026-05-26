Poste italiane nega il part-time ai genitori | la Cgil di Udine denuncia e minaccia azioni legali

La Slc Cgil di Udine denuncia che Poste italiane rifiuta il part-time ai dipendenti con figli minori di 14 anni. La sigla definisce questa decisione illegittima, discriminatoria e socialmente irresponsabile. La denuncia arriva con una minaccia di azioni legali. La questione riguarda esclusivamente il rifiuto di concedere il part-time a quei dipendenti con figli minori. Non sono stati forniti dettagli sulle eventuali risposte di Poste italiane.

La Slc Cgil di Udine accusa Poste italiane di rifiutare il part-time ai dipendenti con figli minori di 14 anni, definendo questa pratica “illegittima, discriminatoria e socialmente irresponsabile”. La denuncia arriva dal segretario provinciale Michele Lunetta, che chiede all'azienda un cambio di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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Comcast Employee with Back Disorder Wins Metlife Disability Appeal

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