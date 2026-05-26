Dopo le elezioni comunali, il leader della Lega ha criticato le correnti interne al centrodestra, accusandole di aver contribuito alla crisi della coalizione. Le tensioni sono emerse in vista dei risultati nelle città di Pistoia e Reggio Calabria, dove si sono svolte le consultazioni. Le polemiche riguardano le divisioni tra i gruppi politici e il loro impatto sulla compattezza dell'alleanza. La questione delle correnti è diventata centrale nel dibattito politico post-elettorale.

? Domande chiave Chi sono le correnti che hanno spinto Salvini all'attacco?. Come influenzeranno i risultati di Pistoia e Reggio Calabria la coalizione?. Perché il referendum sulla giustizia ha scatenato tensioni tra i leader?. Quali strategie useranno i partiti per evitare una crisi strutturale?.? In Breve Fratelli d'Italia registra una sconfitta elettorale nel comune di Pistoia.. Forza Italia diventa primo partito nel territorio di Reggio Calabria.. Donzelli analizza lo spostamento dei consensi dopo le ultime consultazioni.. Il mancato successo nel referendum sulla giustizia alimenta le tensioni interne..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Post-comunali, Salvini attacca le correnti: crisi nel Centrodestra

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