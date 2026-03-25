In Sicilia, il dibattito politico si fa acceso con dichiarazioni contrastanti tra esponenti di diverso orientamento. Da un lato, il governatore critica la situazione del centrodestra, mentre dall’altro, un rappresentante locale afferma con fermezza di non voler interrompere il suo impegno e di proseguire nel percorso politico. Nel frattempo, si discute della riforma elettorale proposta per rilanciare l’alleanza di centrodestra dopo il fallimento referendario.

Dalla riforma elettorale che prova a rimettere in moto il centrodestra dopo la bocciatura referendaria, fino alle scintille tutte siciliane – e messinesi – che raccontano un clima politico sempre più incandescente. È su questo doppio binario, tra Roma e l’Isola, che si gioca una partita tutt’altro che lineare. A Montecitorio si riparte. Archiviata la sconfitta sulla giustizia, la maggioranza rilancia con un’altra riforma simbolo: la nuova legge elettorale, ribattezzata “Stabilicum”. Il testo approderà in Commissione Affari costituzionali il 31 marzo e punta a superare il Rosatellum con un sistema proporzionale corretto da un premio di governabilità: chi supera il 40% ottiene una maggioranza solida. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - De Luca attacca sulla crisi del centrodestra ma Scurria avverte: "Io non mollo, vado avanti"

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