Consalvo | Il porto è congestionato serve la stazione di Servola

Il porto della città si trova attualmente congestionato, secondo le dichiarazioni di un rappresentante locale. Si sottolinea la necessità di intervenire sull'organizzazione degli spazi, con l'obiettivo di migliorare la gestione delle aree portuali. In particolare, si propone di riconfigurare alcune zone per ottimizzare le operazioni e ridurre i tempi di movimentazione. L'attenzione si concentra sulla possibilità di sviluppare una nuova stazione nella zona di Servola.

“Oggi abbiamo un porto che è congestionato: dobbiamo agire sull'ottimizzazione degli spazi, vanno riconfigurate certe aree”. Marco Consalvo, presidente dell'Autorità portuale, torna sul tema dell'efficienza dello snodo triestino senza troppe mezze misure e rilanciando la necessità di realizzare.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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