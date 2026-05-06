Internazionali di Roma rivoluzionati | ecco le due grandi novità del Foro Italico

Gli Internazionali di Roma si aggiornano con un ampliamento dell’area del torneo, che passa a coprire 20 ettari. Per il 2026, sono previste nuove strutture e una riorganizzazione degli spazi per aumentare la capienza e migliorare l’esperienza del pubblico. Questi interventi puntano a rendere il Foro Italico più grande e moderno rispetto alle edizioni precedenti.

Gli Internazionali d’Italia cambiano volto con un Foro Italico sempre più grande e moderno. Dopo l’espansione dell’area del torneo fino a 20 ettari, il progetto 2026 introduce nuove strutture e una riorganizzazione degli spazi per aumentare la capienza e migliorare l’esperienza del pubblico. Tra le grandi novità ci sono la nuova Bnp Paribas Arena nello Stadio dei Marmi e la SuperTennis Arena accanto all’ex Ostello della Gioventù. Restyling anche per il storico Campo Pietrangeli, ora valorizzato senza le tribune temporanee. Intanto è già previsto un maxi progetto da 160 milioni per trasformare il Campo Centrale entro il 2028....🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Internazionali di Roma rivoluzionati: ecco le due grandi novità del Foro Italico Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Leggi anche: Internazionali, fra le stelle del tennis spuntano gli stellati: i grandi chef arrivano al Foro Italico Tutto pronto per gli internazionali di tennis di Roma. Ecco come sarà il "nuovo" Foro ItalicoIl Parco del Foro Italico di Roma si prepara all'83esima edizione degli Internazionali BNL d'Italia - in programma dal 28 aprile al 17 maggio. Altri aggiornamenti Derby Roma-Lazio cambia orario per la finale degli Internazionali di Tennis. Scoppia la furia di Sarri: È un insulto alla cittàLa finale degli Internazionali d’Italia 2026 condiziona il derby Roma-Lazio: verso anticipo alle 12.30 per evitare sovrapposizioni al Foro Italico. funweek.it Derby Roma-Lazio, Binaghi attacca: Spostare il calcio per la finale degli Internazionali? Programmazione sbagliata...Polemiche sull’orario della sfida nella stessa giornata della finale al Foro Italico: il presidente del tennis dice la sua ... corrieredellosport.it