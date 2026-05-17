Ex TCT di Taranto | Iaia chiede alla Puglia corsi per 330 lavoratori
Il rappresentante di un’associazione dei lavoratori ex TCT di Taranto ha richiesto alla regione Puglia l’attivazione di corsi di formazione per 330 dipendenti. La richiesta si basa sulla necessità di sviluppare nuovi percorsi formativi destinati ai lavoratori coinvolti nella crisi aziendale. La proposta arriva in un momento di attese legate ai tempi di approvazione burocratica, che potrebbero influire sulle opportunità di riqualificazione e sul sostegno alle famiglie interessate.
? Punti chiave Quali sono i nuovi percorsi formativi previsti per i lavoratori?. Come influirà il ritardo burocratico sul futuro delle famiglie tarantine?. Perché la Regione Puglia deve sbloccare subito le procedure amministrative?. Cosa rischiano i 330 operai senza una riqualificazione immediata?.? In Breve Intervento richiesto al deputato Fratelli d'Italia Dario Iaia. 330 lavoratori portuali tarantini attendono percorsi di riqualificazione professionale. Blocco delle procedure amministrative regionali ritarda il reinserimento lavorativo. Necessità di aggiornamento tecnico per il nuovo mercato del comparto portuale. Il deputato Dario Iaia... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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