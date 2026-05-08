A Taranto sono stati avviati nuovi corsi di formazione destinati agli ex lavoratori di aziende portuali, con l’obiettivo di favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro. I corsi prevedono l’insegnamento di competenze tecniche legate alle esigenze delle aziende del settore portuale e logistico. La formazione mira a migliorare le possibilità occupazionali e a rispondere alle richieste di personale specializzato provenienti dalle nuove imprese insediate nell’area portuale.

? Punti chiave Quali competenze specifiche verranno insegnate per soddisfare le nuove aziende?. Come influirà questa formazione sul futuro indotto del porto di Taranto?. Chi garantirà che la burocrazia non blocchi l'attivazione dei corsi?. Perché il dialogo tra sindacati e Regione è durato tre anni?.? In Breve Dialogo tra sindacati e autorità portuale avviato nel 2023 per colmare divari formativi.. Sergio Prete ha coordinato le interlocuzioni con il dipartimento regionale competente.. Formazione mirata per stabilizzare l'indotto logistico e i servizi attorno al porto.. Obiettivo reinserimento per decine di lavoratori esclusi dal ciclo produttivo TCT.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taranto: nuovi corsi per ex TCT, la Puglia punta al reinserimento

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