Sono stati avviati interventi di manutenzione sulla vegetazione dell’Isola Grande di Porto Cesareo. Le operazioni riguardano interventi di cura e conservazione delle aree verdi dell’isola, con l’obiettivo di preservarne lo stato di tutela. L’area è oggetto di interventi periodici finalizzati a mantenere le condizioni ambientali e paesaggistiche, secondo le normative vigenti in materia di tutela del patrimonio naturale.

PORTO CESAREO – Nuovi interventi di manutenzione per la tutela verde dell’Isola Grande di Porto Cesareo. Nei giorni scorsi si sono svolti in Comune alcuni incontri tra i commissari prefettizi e i rappresentanti dei carabinieri forestali e della capitaneria di porto durante i quali è stata posta l'attenzione sulla salvaguardia dell'Isola Grande, conosciuta anche e soprattutto con la denominazione di Isola dei Conigli, uno dei patrimoni più significativi del territorio. A seguito di tali incontri, è stato dato avvio, a cura del comando carabinieri del Reparto biodiversità di Martina Franca, ai lavori di manutenzione dell’isola. Gli interventi riguardano la cura delle specie arboree presenti sull’isola, la salvaguardia della fauna locale, la pulizia dei percorsi e degli spazi naturali, nonché il ripristino delle aree degradate. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - Interventi di manutenzione per la tutela verde dell’Isola Grande di Porto Cesareo

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