Il 25 maggio 2026, Manolo Portanova ha pubblicato un messaggio rivolto ai tifosi della Reggiana, parlando della retrocessione in Serie C e della sua situazione legale. Nel testo, ha espresso il dolore per la caduta della squadra e ha affrontato la sua vicenda giudiziaria, senza fornire dettagli specifici. La comunicazione si è concentrata sull’aspetto emotivo e sulla ripresa personale, senza commenti o analisi ulteriori.

Manolo Portanova ha rotto il silenzio lunedì 25 maggio 2026 attraverso un messaggio rivolto al popolo granata, affrontando sia il dolore per la retrocessione della Reggiana in Serie C sia la sua complessa vicenda giudiziaria. Il centrocampista numero 90 ha scelto i social per parlare direttamente ai tifosi di Reggio, descrivendo una stagione che resterà impressa nella memoria per la durezza delle ferite subite. Il peso del campo e il dolore della caduta. La retrocessione vissuta dal giocatore rappresenta una sofferenza costante che si rinnova ogni giorno. Portanova ha spiegato come l’amore per la maglia renda le ferite difficili da rimarginare rapidamente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Portanova rompe il silenzio: il dolore per la caduta e i 5 anni

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