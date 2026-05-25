Manolo Portanova ha scritto ai tifosi per commentare la retrocessione della squadra in Serie C, definendola un dolore enorme. È il primo giocatore a parlare pubblicamente dopo la decisione. Non sono state fornite altre dichiarazioni o dettagli sul contenuto del messaggio.

Il primo (e unico, per ora) giocatore a "parlare" dopo la retrocessione in Serie C della Reggiana è Manolo Portanova. Il centrocampista numero 90 ha affidato ai social un lungo messaggio "al popolo granata", come inizia il testo. Un testo che parla in parallelo sia dell’amarezza della retrocessione, sia della sua nota vicenda giudiziaria. "Ci sono stagioni che si dimenticano, e poi ce ne sono altre che ti restano dentro per sempre. Questa è una di quelle". Poi Manolo argomenta. "La retrocessione è un dolore enorme, fa male ogni giorno, perché quando ami davvero una maglia certe ferite non passano velocemente. Ho visto la delusione negli occhi della nostra gente, ho sentito il peso di ogni partita, di ogni silenzio, di ogni speranza spezzata". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Portanova rompe il silenzio e scrive ai tifosi: "La retrocessione è stata un dolore enorme"

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