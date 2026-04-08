Donnarumma rompe il silenzio | Nessun premio solo dolore

Donnarumma ha rotto il silenzio riguardo alle voci circolate dopo la sconfitta contro la Bosnia, precisando che non ci sono state richieste di premi da parte dei calciatori alla Figc. Il portiere ha dichiarato che non ci sono stati accordi di questo tipo e ha parlato di sentimenti di dolore legati alla recente eliminazione dalla qualificazione ai Mondiali.

Gianluigi Donnarumma smentisce le indiscrezioni su presunte richieste economiche dei calciatori alla Figc in vista della qualificazione al Mondiale, dopo il risultato negativo contro la Bosnia. Il portiere della nazionale ha espresso profondo dolore per le critiche ricevute, sottolineando come il suo ruolo di capitano non lo abbia mai portato a sollecitare somme di denaro dalla federazione. Il giocatore chiarisce che l’unico beneficio previsto accede a un torneo è il dono solitamente offerto dalla Figc, considerando il semplice fatto di partecipare alla competizione mondiale come il vero premio. La gestione del fallimento e il peso delle responsabilità. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Donnarumma rompe il silenzio: “Nessun premio, solo dolore Adelaide, la sorella di Stefano De Martino, rompe il silenzio dopo il lutto. Solo cuori dopo tanto dolore (FOTO)Dopo alcuni giorni di riservatezza, Adelaide De Martino, sorella di Stefano De Martino, è tornata a farsi vedere sui social con un contenuto dedicato... Donnarumma rompe il silenzio azzurro: "Ieri ho pianto, ma dobbiamo ripartire. La vita premia chi dà tutto"Tocca al capitano azzurro, Gigio Donnarumma, rompere il silenzio dopo la clamorosa terza mancata partecipazione consecutiva dell'Italia ai Mondiali. Donnarumma allenamento portiere per riflessi incredibili con palline da tennis Temi più discussi: Donnarumma: Ho pianto dopo Bosnia-Italia, serve il coraggio di voltare pagina; Donnarumma rompe il silenzio azzurro: Ho pianto, ma dobbiamo ripartire. La vita premia chi dà tutto; Donnarumma su Bosnia-Italia: Dopo la partita ho pianto, dobbiamo trovare il coraggio di voltare pagina; Donnarumma: Dopo la partita ho pianto, dobbiamo riportare l'Italia dove merita. Donnarumma in lacrime: Mi sento responsabile, ma mai chiesto un euro alla NazionaleIl portiere azzurro rompe il silenzio dopo la mancata qualificazione al Mondiale: Fa veramente tanto male, fatico a metabolizzare. Ma bisogna andare avanti, ha detto a Sky Sport ... gazzetta.it Flop Italia: Donnarumma rompe il silenzioGianluigi Donnarumma ha deciso di parlare dopo la delusione dell'Italia contro la Bosnia e la mancata qualificazione al Mondiale. newsmondo.it #Donnarumma rompe il silenzio: "Ieri sera ho pianto. Ora bisogna trovare il coraggio di voltare pagina" x.com Catania, la festa è tutta del Picerno CATANIA-PICERNO 1-2 (1-2) MARCATORI: 15’ D’Ausilio, 24’ Abreu, 35’ Bianchi CATANIA (4-2-3-1): Dini; Casasola, Cargnelutti (84’ Donnarumma), Miceli, Celli; Di Noia (46’ Jiménez), Di Tacchio (71’ Quaini); D’Ausilio ( - facebook.com facebook