Portali Chiaramontani in Sicilia | al Conservatorio si presenta il nuovo studio di Nicolò Fiorenza
Al Conservatorio di Palermo si è tenuta la presentazione del nuovo volume di Nicolò Fiorenza, intitolato “Portali Chiaramontani in Sicilia”. Il libro analizza l’architettura tardomedievale siciliana, con particolare attenzione agli apparati decorativi dei portali. La cerimonia ha visto la partecipazione di studiosi e appassionati, interessati alle caratteristiche artistiche e storiche di queste strutture. Fiorenza ha illustrato i risultati della sua ricerca durante l’evento.
Il Conservatorio di Musica Alessandro Scarlatti di Palermo ospita la presentazione del volume “Portali Chiaramontani in Sicilia”, il nuovo studio di Nicolò Fiorenza dedicato all’architettura tardomedievale siciliana e ai suoi straordinari apparati decorativi. Storico dell’arte, saggista e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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