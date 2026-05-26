Portali Chiaramontani in Sicilia | al Conservatorio si presenta il nuovo studio di Nicolò Fiorenza

Notizia in breve

Al Conservatorio di Palermo si è tenuta la presentazione del nuovo volume di Nicolò Fiorenza, intitolato “Portali Chiaramontani in Sicilia”. Il libro analizza l’architettura tardomedievale siciliana, con particolare attenzione agli apparati decorativi dei portali. La cerimonia ha visto la partecipazione di studiosi e appassionati, interessati alle caratteristiche artistiche e storiche di queste strutture. Fiorenza ha illustrato i risultati della sua ricerca durante l’evento.