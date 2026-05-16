Portali chiaramontani in Sicilia | alla Lucchesiana la presentazione del libro di Nicolò Fiorenza
Mercoledì 20 maggio alle 18 si terrà nella sala monumentale della biblioteca Lucchesiana di Agrigento la presentazione del libro “Portali chiaramontani in Sicilia”, scritto dallo storico dell’arte e ispettore regionale dei Beni culturali Nicolò Fiorenza. L’evento prevede l’intervento di vari relatori e l’esposizione di immagini e documenti relativi ai portali chiaramontani presenti in Sicilia. La pubblicazione analizza le caratteristiche architettoniche e le peculiarità di questi elementi decorativi, con particolare attenzione alla loro distribuzione nel territorio siciliano.
Sarà presentato mercoledì 20 maggio alle 18, nella sala monumentale della biblioteca Lucchesiana di Agrigento, il volume “Portali chiaramontani in Sicilia” dello storico dell’arte Nicolò Fiorenza, ispettore regionale dei Beni culturali.L’iniziativa si inserisce nel programma di valorizzazione del. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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