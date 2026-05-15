Mensa del Goretti chiusa si cerca una soluzione per i lavoratori

La cucina dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina è stata chiusa, mettendo a rischio circa trenta posti di lavoro. La decisione ha portato a una situazione di incertezza tra i lavoratori coinvolti, mentre si cercano soluzioni alternative per garantire la continuità delle attività e il mantenimento degli impieghi. La chiusura della mensa ha sollevato preoccupazioni tra il personale, che ora attende novità sulle prossime mosse dell’ente gestore. La vicenda ha suscitato attenzione nelle comunità locali e tra le rappresentanze sindacali.

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