Mensa del Goretti chiusa si cerca una soluzione per i lavoratori

Da latinatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La cucina dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina è stata chiusa, mettendo a rischio circa trenta posti di lavoro. La decisione ha portato a una situazione di incertezza tra i lavoratori coinvolti, mentre si cercano soluzioni alternative per garantire la continuità delle attività e il mantenimento degli impieghi. La chiusura della mensa ha sollevato preoccupazioni tra il personale, che ora attende novità sulle prossime mosse dell’ente gestore. La vicenda ha suscitato attenzione nelle comunità locali e tra le rappresentanze sindacali.

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Trenta posti di lavoro a rischio dopo la chiusura della cucina dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Questo il tema al centro dell’audizione che si è svolta in commissione Lavoro del Consiglio regionale, presieduta da Angelo Tripodi. La situazione è stata illustrata dai sindacalisti che. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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